В Уфе засняли, как двое маршрутчиков устроили разборки с мордобоем прямо посреди дороги

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В Уфе двое водителей маршрутных автобусов устроили разборки с мордобоем прямо на проезжей части. Одна из пассажирок засняла драку и слила ее в социальные сети.

Участниками потасовки стали шоферы «Мерседеса», следовавшего по шестому маршруту, и 235-го «ПАЗика». На кадрах, записанных из салона первой машины, видно, как оба останавливаются посреди дороги. Водитель «ПАЗика открывает дверь микроавтобуса и начинает бить маршрутчика дубинкой. Тот выходит из салона и с кулаками бросается на оппонента.

Из-за конфликта двух мужчин пассажирам обоих автобусов пришлось в спешке покинуть салон. Как пишет «ГТРК-Башкортостан», водители начали ссорится задолго до остановки. Они подрезали и обгоняли друг друга, а на замечания людей отвечали только хамством.