В Уфе 24 января резко ухудшится погода

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Завтра, 24 января, в Уфе ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом со ссылкой на Башгидромет сообщили в городской администрации.

– Прогнозируются облачная погода, снег, переходящий в мокрый снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15,-17°, днем -1,-3°, – передали в мэрии.

В Управлении гражданской защиты жителей попросили быть на улице более внимательными и осмотрительными. Пешеходам советуют держаться подальше от деревьев, электроопор и рекламных щитов. Опасность также представляют высокие здания, с крыш которых может упасть снег и наледь. Водителям рекомендуется «не перестраиваться постоянно из ряда в ряд» и не допускать резких торможений и крутых поворотов.