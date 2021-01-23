Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился изъять у собственников шестнадцать участков земель вместе с недвижимостью под строительство Восточного выезда из Уфы. Соответствующий документ 22 января был опубликован на портале правовой информации, само распоряжение датировано еще 6 июля 2020 года.Земли, подлежащие изъятию для государственных нужд, находятся в садовых товариществах «Ягодка» (7 участков), «Заречное» (2), «Механизаторов» (1), «Чиполино». Еще два участка находятся в Русско-Юрмашевском сельсовете и три – в Уфе.Согласно документу, Минземимущество должно направить «копии данного распоряжения правообладателям земельных участков».Восточный выезд из Уфы на трассу М5 планируется открыть в конце 2023 года. Его стоимость оценивается в десятки миллиардов рублей. Он будет представлять собой тоннель протяженностью 1,2 километра, мостовой переход и автомобильную дорогу.