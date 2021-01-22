Уфа в 2021 году приведет в порядок 26 километров дорог

Ремонт начнется с наступлением тепла // фото: ufacity.info

В Уфе в 2021 году в порядок будут приведены 26,7 км. Об этом сообщила пресс-службе городской администрации.

Власти башкирской столицы планируют отремонтировать:

– девять участков городской дорожной сети,

– продолжить капитальный ремонт четырех улиц;

– завершить реконструкцию проезжей части двух улиц и мостового перехода через реку Белую;

– построить транспортную развязку в Зинино и участок между развязкой трассы М5 и Нагаевским шоссе.

С полным списком запланированных работ можно ознакомиться ниже.

Перечень дорожных работ в Уфе на 2021-й год

В уфимской администрации добавили, что конкурс на отбор подрядчиков уже объявлен. Ремонт дорог начнется с наступлением теплой погоды.