Более 170 человек скончались от коронавируса в Башкирии

В Башкирии на госпитализации по коронавирусу находятся 659 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончался 171 человек. За последние сутки двое жителей стали жертвами инфекции, сообщил 22 января региональный оперштаб.

За все время в республике было зарегистрировано 22 738 случаев COVID-19, 168 из которых выявлено за минувшие 24 часа. Выписано по выздоровлению 17 230 человек, с учета за день было снято 40 пациентов.

Официально подтвержденными носителями коронавируса в Башкирии являются 5337 человек: 659 лежат в больницах, 4678 переносят инфекцию в легкой форме и лечатся дома.