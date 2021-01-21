В Башкирии разыскивают мужчину, который пропал 4 месяца назад

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В Башкирии волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик» объявили о поисках 36-летнего жителя Стерлитамака Алексея Кутукова. Сообщается, что о судьбе мужчины ничего не известно уже 4 месяца. В последний раз родные его видели еще 22 сентября, когда Алексей ушел по делам из дома и не вернулся. Поначалу родственники подумали, что мужчина уехал по делам, но шли дни, телефон Алексея был выключен, сам он на связь не выходил. Сейчас к поискам молодого мужчины подключились не только волонтеры, но и полиция.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, короткие русые волосы, голубые глаза.

Был одет: неизвестно.

Если вам что-то известно о судьбе или местонахождении Алексея Кутукова, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(987)106-06-01.