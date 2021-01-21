Власти Башкирии пообещали разобраться с храмом, который продали на аукционе за 38 тысяч рублей

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В скандальной истории с церковью в селе Алкино-2 Чишминского района, которую с молотка продали на аукционе за 38 тысяч рублей, пообещал разобраться председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев. Он заявил на своей странице в соцсетях, что депутаты обязательно выедут на место и изучат законность ситуации.

- Совершенно безнравственная история. У нас многоконфессиональная республика, жители которой с уважением относятся к представителям различных религий. Чувства верующих не могут быть разменной монетой. Поручил депутатам оперативно выехать на место, детально вникнуть в ситуацию, изучить ее на предмет законности. А главное разобраться – как можно помочь верующим, - заявил Толкачев.

Настоятель церкви отец Рафаэль в беседе с корреспондентом «КП-Уфа» заявил, что вместе с прихожанами собираются строить новую церковь, потому что договориться с новым владельцем здания вряд ли удастся.