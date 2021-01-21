В Башкирии 400 многодетных семей смогут рассчитывать на 250 тысяч рублей

Деньги также могут получить семьи с ребенком-инвалидом

В Башкирии в 2021 году 400 многодетных семей и семей с ребенком-инвалидом смогут получить 250 тысяч рублей. Деньги выплачиваются в качестве альтернативы тем, кому по социальной программе не нужен бесплатный земельный участок. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Считаю, что это [выплата денег вместо замли] необходимая мера – не во всех районах есть участки с подведёнными коммуникациями, не все семьи хотят строить частные дома. Да и ждать участка зачастую приходится годами, ведь в очереди стоят ещё 16 тысяч семей, – написал руководитель региона.

По его словам, в 2020 году выплатой воспользовались 200 семей. В 2021 году на эти цели выделено 100 млн рублей – количество получателей льготы, таким образом, увеличивается до 400.

Подробнее с тем, как получить 250 тысяч рублей вместо земельного участка, можно ознакомиться на сайте Минземимущества.