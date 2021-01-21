Сразу в двух уфимских поликлиниках сменились главврачи

48-й поликлиникой будет руководить Наталья Конкина, 51-й - Ольга Шайхутдинова

В Уфе сразу в двух поликлиниках назначили новых главных врачей. О кадровых перестановках было объявлено на оперативном совещании, которое сегодня, 21 января, провел министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Поликлиникой №48 теперь руководит Наталья Конкина, а поликлинику №51 возглавила Ольга Шайхутдинова.

Раньше Конкина была заместителем главного врача по медицинской части в столичной поликлинике №46. Последнее место работы Шайхутдиновой – Кушнаренковская центральная районная больница, там она занимала должность главврача.