Минздрав Башкирии закупит 4 томографа за 410 млн рублей

фото: Минздрав Башкирии

Министерство здравоохранения Башкирии закупит четыре магнитно-резонансного томографа за 411,5 млн рублей. Об этом сообщил «РБК-Уфа».

Все аппараты будет поставлять одна компания – ООО «Медтехника». Фирма выиграла на электронных аукционах, которые состоялись в январе 2021 года. С поставщиком будут заключены четыре контракта: на 99,5 млн рублей, 84,2 млн рублей и 110 млн рублей и 117,8 млн рублей.

Финансирование закупок томографов обеспечит бюджет Башкирии в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Оборудование предполагается разместить в республиканском клиническом онкологическом диспансере.