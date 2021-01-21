Стало известно, за что житель Башкирии зарезал знакомого и воткнул ему нож в глаз

Орудие убийства // фото: СК РБ

В Следственном комитете Башкирии раскрыли детали жесткого убийства, которое произошло 18 января в селе Прибельский Кармаскалинского района. Напомним, там в одном из жилых домов был обнаружен труп 30-летнего сельчанина с ножом в глазу. Его после застолья убил 59-летний знакомый. В СК рассказали, за что мужчина расправился со своим приятелем.

– Подозреваемый и потерпевший находились в гостях у своей общей 82-летней знакомой […]. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в связи с непристойными высказываниями потерпевшего в отношении хозяйки дома, которая в тот момент спала после употребления спиртных напитков. Конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов ножом в грудь, а также в глаз потерпевшему, от которых последний скончался на месте, – сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

После убийства подозреваемый скрылся с места преступления. Некоторое время спустя труп обнаружила проснувшаяся пожилая женщина. Она вызвала полицию.

Оперативники в тот же день нашли и задержали убийцу. Во время допроса он признал вину. Против него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.