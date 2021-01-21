Число жертв коронавируса в Башкирии увеличилось до 169

Инфекцию за последние сутки выявили у 167 жителей Башкирии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии от коронавируса за последние сутки скончались еще два человека. Общее число жертв инфекции увеличилось до 169, сообщил 21 января региональный оперштаб.

Прирост зараженных за минувшие 24 часа составил 167 человек. С начала пандемии зарегистрировано 22570 случаев COVID-19. Выписано за день 282 пациента, всего – 17 189.

На данный момент носителями ковида числятся 5212 жителей республики, 802 из них лежат в больницах, а 4410 лечатся дома на самоизоляции – инфекция у них протекает в легкой форме.