В Уфе водителю пассажирского автобуса стало плохо, и он протаранил сразу 6 иномарок

фото: ГИБДД РБ

В Уфе вчера, 20 января, в половине шестого вечера водитель пассажирского НефАЗа устроил массовое ДТП. Шофер протаранил сразу шесть иномарок, пять из которых были припаркованы. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент, произошедший на Лесном проезде, засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что крупный автобус совершает разворот, и в какой-то момент дуга его движения расширяется за пределы проезжей части.

Сначала НефАЗ ударяет движущуюся легковушку, а затем еще пять припаркованных в ряд машин. В результате происшествия пострадали Ravon Nexia, BMW, Kia Soul, Fiat Albea, Opel Corsa и Renault Capture. Среди людей жертв нет.

Как пояснил 57-летний шофер автобуса сотрудникам дорожной полиции, ему стало плохо, и он не справился с управлением. До ДТП мужчина успел выполнить три круга по маршруту №57, пассажиров в салоне не было.