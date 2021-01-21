В Башкирии муж учительницы избил семиклассника за плохое поведение

Учительница пожаловалась мужу на плохое поведение семиклассника, и тот решил с ним разобраться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бакалинском районе Башкирии будут судить 51-летнего мужа учительницы сельской школы – он избил семиклассника за плохое поведение во время урока. Об этом сообщила региональная прокуратура.

– Супруга обвиняемого, работающая учителем средней школы села Старокуручево, пожаловалась ему на плохое поведение ученика 7 класса, – передали в надзорном ведомстве. – В октябре прошлого года мужчина встретил подростка на улице и нанес удар по переносице.

Обвиняемый признал вину в преступлении. Уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью будет рассматривать мировой судья Бакалинского района.

Учительница продолжает преподавать в той же школе. После прокурорской проверки ее привлекли к дисциплинарной ответственности и сделали выговор.