В 2020 году в Башкирии с водителей за нарушение ПДД взыскали 300 млн рублей

ФССП отчиталась о штрафах по линии ГИБДД за прошлый год

В Башкирии по итогам 2020 года судебные приставы взыскали 298 млн рублей с водителей, которые нарушили правила дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В прошлом году на исполнении у сотрудников ФССП республики находились 680 769 производств о взыскании штрафов, более 14 тысяч из них касались нетрезвого вождения.

– Фактическим исполнением было окончено 385 975 исполнительных производств. Общая взысканная сумма составила 298 млн. 36 тыс. рублей, в том числе по [статье об управлении транспортом в пьяном состоянии] – 146 млн. 428 тыс. рублей, – пояснили в службе судебных приставов.

Там также добавили, что в отношении неплательщиков было возбуждено почти 2,2 тысячи исполнительных производств.