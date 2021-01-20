В Уфе судебный пристав забрала иномарку должника и требовала выкуп за ее возвращение

Осужденной дали отсрочку от тюрьмы - до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор бывшему судебному приставу и ее сообщнику по коррупционному делу. Экс-сотрудница надзорного ведомства требовала взятку за возвращение арестованного автомобиля должника. Получать деньги она отправила посредника. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

Как пояснили в СК, судебный пристав арестовала Nissan X-trail, который принадлежал должнику по исполнительному производству и стоял во дворе дома его приятеля. После этого, не оформив соответствующих документов, она эвакуировала машину на спецстоянку.

– Когда знакомый должника, в чьем пользовании якобы находился автомобиль, потребовал от пристава объяснить причину изъятия, женщина сообщила, что вернет автомобиль за взятку в сумме 46 тыс. рублей, в противном случае автомобиль будет передан на реализацию в счет погашения долга. Мужчина обратился в правоохранительные органы, – передали в СК.

Тем не менее передача денег, но уже под надзором полиции, состоялась. Посредником во взяточничестве выступил работник той самой стоянки, где находилась арестованная иномарка. Сотрудники правоохранительных органов задержали его с поличным.

Во время следствия и суда посредник во всем признался, а вот бывший пристав – нет. Ее уволили со службы «за утрату доверия». Суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Арест будет отсрочен, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Посредник отделался условным 3-летним сроком.