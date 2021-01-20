Житель Башкирии из ревности до смерти забил жену ножом, топором и молотком

СК возбудил против мужчину уголовное дело об убийстве

В селе Верхнекудашево Татышлинского района Башкирии 36-летний местный житель из ревности до смерти забил жену ножом, топором и молотком. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Жестокое убийство произошло вечером 18 января, когда супруги устроили совместное застолье с алкоголем. По словам собеседника, в какой-то момент мужчина вспылил на почве ревности и схватился за нож. Он ударил им жену, после чего взял еще и топор с молотком, которыми так же стал ее избивать. Удары приходились на все части тела: по туловищу, рукам и ногам. Женщина от многочисленных повреждений скончалась на месте.

Как пояснили в Следственном комитете Башкирии, мужчина вышел из себя из-за того, что «жена в последние дни отсутствовала дома». После убийства он пошел в гости к своей матери, которая заметила на его одежде следы крови. Она сообщила об этом в полицию. Правоохранители прибыли на место преступления уже ночью 19 января.

Убийцу жены, который все еще было пьяным, задержали. СК возбудил против него уголовное дело и отправил под стражу. Известно, что ранее мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности – за угрозу убийством и кражу.