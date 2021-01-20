Башкирия в ближайшие три года потратит на адресные инвестиции 69 млрд рублей

Адресную программу в Башкирии на ближайшие три года оценили почти в 70 млрд рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Башкирия утвердила республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) на 2021-й и на плановые 2022-й и 2023-й годы. За этот период власти республики планируют потратить 69,3 млрд рублей. Соответствующее постановление с подписью премьер-министра региона Андрея Назарова опубликовано на портале правовой информации.

В 2021 году республика освоит 20,6 млрд рублей адресных инвестиций (13,5 млрд из бюджета Башкирии и 7,1 млрд – из российской казны), в 2022 – 23,6 млрд рублей (15,2 млрд и 8,3 млрд соответственно), в 2023 – 25 млрд (18,1 млрд и 6,9 млрд соответственно).

Деньги из РАИП будут распределяться на строительство и реконструкцию различных социальных объектов и инфраструктуры. Проекты поделены по нескольким категориям: сельское хозяйство, физкультура и спорт, туризм, культура, образование, здравоохранение, коммунальное и жилищное хозяйство. Предложения по изменению программы могут быть внесены не позднее 1 апреля.