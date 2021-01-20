В Башкирии зафиксировали максимальный прирост зараженных коронавирусом за последние две недели

В больницах Башкирии лежат большее восьмисот зараженных коронавирусом пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за сутки коронавирус нашли у 168 жителей – последний раз такой высокий прирост инфицированных фиксировался больше двух недель назад, 5 января. Общее число случаев COVID-19 увеличилось до 22 403, сообщили в региональном оперштабе.

В республике зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса – 167-я с начала пандемии. Выздоровело при этом за прошедшие 24 часа 164 жителя, а за все время – 16 907.

Носителями ковида прямо сейчас являются 5329 человек, 803 из них лежат в больницах республики, остальные 4526 лечатся дома на самоизоляции.