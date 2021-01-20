Хабиров лишил «Башинформ» стратегического статуса

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому информационное агентство «Башинформ» исключается из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ. Документ был подписан еще 14 января, однако на портале правовой информации появился только сегодня.

Напомним, весной 2020 хода Хабиров таким же указом лишил стратегического статуса Телерадиовещательную компанию «Башкортостан», в которую входят местные телеканалы и радиостанции. Тогда же «Ъ-Уфа» писал, что решение связано с тем, что ТРК хотят присоединить к «Башинформу» с последующим созданием медиахолдинга. Руководитель агентства по печати РБ Максим Ульчев назвал это «реформой республиканских СМИ».