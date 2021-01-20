Мама из Стерлитамака рассказала Радию Хабирову о плачевном состоянии детской поликлиники по улице Советской.Женщина решила обратиться к главе республики через официальный сайт электронной приемной. Мама из Стерлитамака посчитала, что здание находится в аварийном состоянии и рассказала об этом руководству региона.- Снаружи здание находится в аварийном состоянии, штукатурка разрушается, может упасть на голову. Прошу рассмотреть и принять меры - устранить и отремонтировать, - пишет женщина.Обращение женщины принято на рассмотрение. В скором времени на него дадут официальный ответ от ответственного ведомства.