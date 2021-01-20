24-летний житель Стерлитамака избил табуретом друга, который захотел, чтобы его считали криминальным авторитетом.В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что 18 января в одном из общежитий Стерлитамака жильцы обнаружили избитого 47-летнего гражданина. Полицейские начали разыскивать того, кто причинил мужчине травмы.Вскоре стражи порядка задержали 24-летнего подозреваемого. Оказалось, что конфликт между мужчинами вспыхнул после того, как 47-летний мужчина заявил, что он криминальный авторитет. Более молодой участник конфликта, ранее освободившийся из тюрьмы, в это не поверил. Дошло до того, что он принялся избивать оппонента табуреткой за слишком длинный язык. В итоге несчастный потерял сознание прямо в коридоре общежития.По факту причинения тяжкого вреда здоровья стражи порядка возбудили уголовное дело.