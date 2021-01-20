Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в отношении уфимской сети алкомаркетов «Мастер вин». История с банкротством известного бренда началась еще летом 2019 года, когда банк «Траст» подал иск с требованием возврата долгов на сумму 310 млн рублей.Согласно материалам дела, «Мастер вин» взял несколько кредитов у банка, но вернут их так и не смог. Теперь в отношении сети алкомаркетов введена процедура наблюдения, по результатам которой будет определена дальнейшая судьба компании.Сеть алкомаркетов «Мастер вин» появилась в Уфе в 1997 году и за время работы стала, без сомнения, легендарным брендом. Проблемы с долгами у компании начались в ходе банкротства сети супермаркетов «Матрица» - «Мастер вин» были поручителями по их кредитам на сумму в 60 млн рублей.