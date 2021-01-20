В Башкирии в собственном доме во время пожара погибла женщина

Фото: МЧС по РБ

Накануне вечером в Альшеевском районе Башкирии в селе Мечниково вспыхнул жилой двухквартирный дом. Соседи вызвали пожарных, но когда те прибыли к месту происшествия, выяснилось, что пламя уже потушили добровольная пожарная команда сельсовета. К сожалению, не обошлось без жертв. Проливая обугленные развалины, спасатели обнаружили тело погибшей 70-летней женщины.

- По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение эксплуатации электробытовых приборов, - добавили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и дознаватели МЧС России, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.