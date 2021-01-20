Жительница Калининского района Уфы обвинила собственного мужа в растлении их 6-летней дочери. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.Женщина пришла в полицию днем 15 января. Она рассказала, что за три дня до этого, 12 числа, ее 31-летний муж в их общем доме «совершил развратные действия» в отношении маленькой дочери. О чем конкретно идет речь, собеседник не уточнил.Предполагаемый растлитель был доставлен в Следственный комитет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.