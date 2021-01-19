Кировский районный суд Уфы арестовал активиста Альберта Рахматуллина после того как утром 18 января в Белом доме Башкирии собрались десятки жителей, требующих снизить счета за отопление. Общественник проведет в изоляторе 10 суток, отсчет срока начался с 18 января, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.На Рахматуллина составили административный протокол о «нарушении установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия» (ч 20.2. КоАП РФ). Поводом для этого стала публикация активиста в соцсетях. В посте полицейскими «было выявлено размещение информации с призывом к жителям республики и Уфы принять участие в акции протеста […] возле Дома правительства РБ […] с целью несогласия с повышением цен на коммунальные услуги».– Ничего страшного! Отсижу и снова в бой! Наше дело правое, враг будет разбит! Нет коммунальному грабежу! – написал Рахматуллин на своей странице «ВКонтакте» после ареста.Вчера в здании башкирского Белого дома, по данным собеседника «КП-Уфа», собрались порядка 80 человек. Они требовали, чтобы с ними по поводу высоких счетов за отопление поговорил глава республики Радий Хабиров. Вместо него к горожанам вышли несколько чиновников. Среди них были Елена Прочаковская (начальник управления главы республики по социальным коммуникациям), Борис Беляев (министр ЖКХ РБ) и Урал Кильсенбаев (замруководителя администрации главы РБ по внутренней политике). После переговоров госслужащим удалось уговорить недовольных жителей переместиться в здание Башдрамтеатра, где в более спокойной обстановке и состоялось собрание граждан.