МЧС Башкирии 19 января предупредило жителей о метели и сильном ветре, скорость которого достигнет 18 метров в секунду.Аварийное ведомство обратилось к водителям и попросило их соблюдать правила за рулем авто и быть бдительными, а при отправке в дальнюю дорогу взять с собой теплые вещи и запасы топлива.– Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили, – добавили в МЧС.По данным Башгидромета, сегодня днем по всей республике пройдет снег, по северу небольшой. На автодорогах возникнут снежные заносы и накат. Температура воздуха составит -10,-15°. К ночи похолодает до -14,-19°.