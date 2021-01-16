Сегодня вечером, 16 января, в Башкирии не на шутку разыгралась непогода – в некоторых районах республики отмечается метель, обильный снегопад и плохая видимость на дорогах. Из-за этого дорожное управление «Приуралье» приняло решение ограничить движение на одном из участков федеральной трассы М-5 «Урал». Как отметили в МЧС по Башкирии, с 19:30 сегодняшнего дня и до 02:00 17 января 2021 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршруток и такси, а также для грузовиков.Движение ограничено на участке с 1194 по 1363 километр. Часть этого участка находится на территории Туймазинского района Башкирии.На месте будут дежурить сотрудники полиции и ГИБДД по Башкирии.