За прошедшие сутки в Башкирии зарегистрировали еще 166 случаев заражения коронавирусом. По данным регионального Минздрава, общее количество пациентов с COVID-19 прямо сейчас составляет 5174 человека. Всего с начала пандемии коронавируса ковидом переболели 21735 человек.По данным на 11 часов утра 16 января 2021 года в больницах по всей республики остаются 815 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Еще 4359 переносят болезнь в легкой форме и лечатся дома под присмотром врачей. За сутки из больниц выписали 209 человек с полным выздоровлением.К сожалению, за прошедшие сутки до 164 человек увеличилось количество жертв коронавируса в Башкирии. Как сообщили в Минздраве республики, за сутки скончался один пациент.