Башкирия до конца января 2021 года получит еще 40 тысяч прививок от коронавируса. Это позволит приступить к массовой вакцинации, сообщил на антиковидном штабе министр здравоохранения республики Максим Забелин.– Вот это [поступление вакцины] – точно будет большим шагом по возвращению к нормальной жизни. Вакцина работает (проверил на себе, в довершение к многочисленным экспертным проверкам во многих странах!), – прокомментировал в своих соцсетях глава республики Радий Хабиров.По состоянию на 14 января регион получил более 13,8 тысячи доз вакцины от коронавируса. Прививки получают в первую очередь врачи, учителя, сотрудники МФЦ, волонтеры и полицейские.