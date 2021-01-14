В башкирские центры занятости в поисках работы по итогам прошлого, 2020 года обратилось более 200 тысяч местных жителей. Об этом на профильном брифинге сообщила министр семьи, труда и социальной защиты на селения региона Ленара Иванова.– Пик регистрируемой безработицы пришелся на середину сентября, когда численность безработных составила 129 тысяч человек. В начале года их было только 18 тысяч [в 7 раз меньше], – отметила чиновница. – В настоящее время ситуация на рынке труда напряженная, но не критическая.Пособия по безработице, средний размер которого в 2020 году составил 8 тысяч рублей, получили 206 тысяч жителей республики. На эти цели из бюджета было потрачено 7 млрд рублей, в 2019 году эта сумма была гораздо меньше – 1,8 млрд рублей.Службы занятости в первый коронавирусный год смогли трудоустроить более 70 тысяч человек.