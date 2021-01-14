Региональный оперштаб Башкирии обновил статистику по ситуации с коронавирусом в республике. По данным на 14 января в регионе подтверждено 21 402 случая инфицирования. Прирост за сутки составил 167 зараженных. За все время с учета по выздоровлению было снято 16 111 человек, 110 из них выписались за минувший день.Активными носителями COVID-19 на данный момент являются 5130 жителей Башкирии: 786 пациентов лежат в больницах, а 4344 переносят инфекцию в легкой форме, находясь на домашнем лечении.О новых случаях смерти не сообщается. Общее количество жертв коронавируса в республике составляет 161 человек.