В башкирском поселке Чишмы местная жительница обвинила брата любовника в изнасиловании своей 16-летней дочери. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.С заявлением в полицию в три часа ночи 10 января обратилась мать потерпевшей. Она рассказала, что буквально за полтора часа до этого в бане личного хозяйства над ее дочерью надругался 33-летний брат сожителя. Женщина якобы лично застала мужчину врасплох и решила сразу сообщить о случившемся стражам порядка.Подозреваемый в тот же день явился в районный Следственный комитет. Решение о возбуждении уголовного дела на тот момент принято не было.