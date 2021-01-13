Жители многоквартирного дома по улице Ленина в Уфе через прокуратуру смогли добиться перерасчета коммунальных платежей. Управляющая компания незаконно завысила суммы в платежках.– ООО «Трест жилищного хозяйства» незаконно завысила взнос на содержание и ремонт, включив в нее плату за диагностику внутридомового газового оборудования, – пояснили в прокуратуре. – … данное решение [о плате за диагностику было] принято без проведения общего собрания собственников 104-х жилых помещений.Прокуратура внесла в адрес руководства организации представление об устранении нарушений. В итоге горожанам произвели перерасчет за «коммуналку» на общую сумму более 80 тысяч рублей. Сотрудника управляющей компании привлекли к дисциплинарной ответственности.