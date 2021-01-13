Врач из ковид-госпиталя Зубово под Уфой Глеб Глебов оценил опасность так называемого «британского» штамма коронавируса, который, как считается, представляет сейчас наибольшую опасность среди остальных «версий» инфекции. Его обнаружили в декабре прошлого года на юго-востоке Англии. За месяц он успел распространиться и по другим странам.– Он на 50–70% более заразен, болезнь протекает незначительно тяжелее. Есть риск заразиться им после ранее перенесенного ковида, – отметил Глебов. – Не нужно паниковать и быть более сознательными. Если Вы знаете, что кто-то из знакомых посещал Англию, стоит сообщить об этом в Роспотребнадзор.Специалист «искренне надеется», что «британский» штамм – «это определенная манипуляция», которая выгодна фармкомпаниям для продвижения вакцин от коронавируса.