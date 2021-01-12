В Уфе благополучно завершились поиски 38-летнего Дмитрия Яковлева, которого разыскивали еще со 2 января. По словам родных, тогда Дмитрий сел в свою серебристую иномарку «Хендай Санта Фе» и уехал в неизвестном направлении. Обеспокоенные домочадцы сначала обзванивали знакомых, а потом обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» и написали заявление о пропаже в полицию.10 дней от уфимца не было никаких известий, и вот, наконец, волонтеры сообщили радостную новость – Дмитрий Яковлев вернулся домой живым и невредимым. Где все это время пропадал мужчина и почему не выходил на связь со своей семьей, поисковики не стали уточнять.