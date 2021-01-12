Власти Уфы 11 января увеличили время зеленого сигнала светофора на въезде в город по проспекту Салавата Юлаева с 44 секунд до двух минут из-за реконструкции путепровода на улице Заки Валиди. Об этом 11 января на оперативном совещании в мэрии сообщил замглавы администрации Радмил Муслимов.– В ходе настройки [светофора] наблюдалось затруднение движения на въезде в город, в том числе в связи с пятью дорожно-транспортными происшествиями, которые были оперативно отработаны дежурным экипажем ГИБДД, – пояснил чиновник.Муслимов также предложил тем, кому нужно попасть в Зеленую Рощу или выехать на улицу Пугачева, использовать для объезда закрытого путепровода улицу Набережную, которая сейчас «используется не в полной мере».– Вчера [11 января] мы зафиксировали пробки в 9 баллов, которые в пике продолжались два часа в утренние часы и один час вечером. По итогам дня внесены корректировки. Сегодня [12 января] максимальные пробки были зафиксированы семибалльные, и они продолжались не два, а один час. Контроль мы будем держать 24 на 7, – прокомментировал ситуацию врио мэра Уфы Сергей Греков.Напомним, путепровод на пересечении улицы Заки Валиди с проспектом Салавата Юлаева был закрыт 8 января. Его, как и всю развязку, будут реконструировать. Закончить работы планируется к декабрю текущего года.