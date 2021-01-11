Следком по Башкирии начал доследственную проверку по сообщениям местных СМИ о как минимум двух случаях внезапной смерти новорожденных младенцев в уфимском роддоме №4. Шокирующие сообщения недавно стали появляться в социальных сетях, их быстро подхватили региональные издания. В пресс-службе ведомства «Комсомолке» подтвердили, что по результатам этих известий была организована проверка.- Следователям предстоит опросить пациентов и медицинский персонал больницы, исследовать медицинскую документацию, назначить необходимые экспертные исследования с целью установления обстоятельств смерти новорожденных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявил в беседе с «КП-Уфа» представитель следкома по Башкирии Евгений Каневский.Ранее в различных сообществах в соцсетях появились видеообращения двоих молодых матерей, которые утверждали, что их новорожденные младенцы скончались в стенах роддома в считанные часы после появления на свет.