19-летний студент из Уфы лишился мобильного телефона после ночной вечерники с приятелями.Известно, что в неприятную историю парень попал в конце новогодних каникул. Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, ночью 8 января парень решил встретиться со своей знакомой на съемной квартире и выпить. Компанию молодым людям составили еще два их малознакомых приятеля.Остается неизвестным, чем именно ребята занимались в квартире, но на утро уфимец обнаружил пропажу дорогого телефона. Парень расстроился и решил обратиться в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают, кто именно находился на пьяной вечеринке и где сейчас находятся пропавший мобильный.