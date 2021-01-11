Глава Башкирии Радий Хабиров 11 января на оперативном совещании в региональном правительстве сказал министру ЖКХ республики Борису Беляеву, что «мало что понял» из его доклада о повышении цен за отопление.Министр Беляев во время чтения своего доклада связал рост цен на тепло по итогам декабря с понижением температуры и, возможно, некорректной работой общедомовых приборов учета. Хабирова такое объяснение не устроило.– Я мало что понял, честно говоря. Вы зря докладывали об этом. Проблема требует более глубокого изучения. Там есть моменты, где с людьми надо встречаться и общаться, а по сути – надо сесть и разбираться, почему это произошло, почему есть разница в выставленных платежах. […] Поймите картину мира. Пока она очень пузырится. Возможно, где-то больше эмоций, чем самих проблем. Но там, где это происходит, это точно надо остановить и людям деньги вернуть. И оценивать вашу я работу буду именно по этому показателю, – обратился к Беляеву глава Башкирии.Напомним, жители Башкирии жалуются на платежки за декабрь, полученные от ресурсоснабжающей организации «БашРТС. В ряде квитанций стоимость отопления выросла на 30-40% по сравнению с предыдущим месяцем. Это вызвало бурю возмущения среди населения. Граждане начали жаловаться главе республики в соцсетях.