Пока уфимские коммунальщики и снегоуборочная техника продолжает разгребать последствия сильного снегопада, обрушившегося на город 10 января, на въезде в Уфу из-за плохих погодных условий ограничен въезд большегрузов. Об этом сообщили в пресс-службе уфимской городской администрации. Так, въезд грузовиков и фур ограничен с 13.00 до 22.00 на следующих въездах: автодорога Уфа - аэропорт; автодорога Уфа - Шакша – КПМ; Уфа - Жилино; Бирский тракт, а также автодорога Уфа - Затон - КПМ. На такие вынужденные меры в администрации пошли, чтобы предупредить пробки на дорогах, а также ради безопасности дорожного движения.Если снегопад продолжится, вполне возможно, что введенные ограничения могут продлить.