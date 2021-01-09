В башкирском городе Стерлитамаке 5 января без вести пропал 30-летний Тимур Шагимухаметов. Об этом сообщил поисковый отряд «Отклик». По данным активистов, четыре дня назад Тимур ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор о нем ничего неизвестно. Волонтеры организации распространяют ориентировку на мужчину в социальных сетях и нуждаются в помощи добровольцев.Приметы: рост – 190 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.В день пропажи был одет в черную шапку-ушанку, темно-зеленую удлиненную куртку с капюшоном с серым мехом, черные спортивные трико и черные зимние кроссовки.Всех, кто знает о местоположении Тимура Шагимухаметова, просят сообщить по номеру 89871060601 («Отклик») или 02.