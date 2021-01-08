В Башкирии наградили 15-летнего Искандера Зуфарова, жителя Нефтекамска, за спасение женщины. Школьник получил почетную грамоту за проявленное мужество от имени Председателя СК РФ Александра Бастрыкина.18 февраля прошлого года Искандер был на пробежке в лесу в вместе с другими ребятами из секции по греко-римской борьбе. Он оторвался от товарищей и заметил, что в снегу лежит женщина – ей стало плохо, она не могла встать. Искандер вызвал скорую помощь, но объяснить, где они находятся, было практически невозможно. К тому же автомобиль скорой туда бы не проехал.Тогда Искандер переместил женщину к дороге, куда смогли бы подъехать медики. Он пронес ее на себе около 100 метров, дальше на помощь пришел его товарищ. Вместе они донесли женщину до дороги и передали ее медицинским сотрудникам.Выяснилось, что у пострадавшей было повышенное артериальное давление, врач рекомендовал ей прогулки на свежем воздухе. Но местная жительница не рассчитала свои силы, оделась слишком тепло и гуляла с непривычки довольно долго.После этого случая Искандер разработал рекомендации о том, как пожилым людям подготовиться к прогулке, чтобы избежать подобных ситуаций.