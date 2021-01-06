Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии намерено распродать 100% акций «Иглинского весового завода». Согласно информации на официальном сайте торгов, начальная стоимость предприятия определена в размере 38,5 млн рублей. Всего планируется реализовать почти 1,4 млн акций. Решение о продаже завода официально было принято 25 декабря 2020 года.Размер уставного капитала «Иглинского весового завода» составляет 13,95 млн рублей. Предприятие располагается на площади в 32 тысячи квадратных метров. В его состав входит несколько объектов недвижимости на 7,4 тысячах «квадратов»: главный производственный корпус, производственно-технический корпус, здания заводоуправления, склада, котельной, центрального склада, тарного склада, трансформаторной подстанции, насосной станции, гаража, проходной.Работниками на заводе числятся 46 человек.Заявки на участие в аукционе по распродаже акций «Иглинского весового завода» принимаются до 29 января. Итоги будут подведены 8 февраля.– По результатам аукциона с победителем в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключается Договор купли – продажи государственного имущества, – следует из пояснения аукциона.