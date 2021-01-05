Жительница Кировского района Уфы в соцсетях пожаловалась на ледовый городок на улице Мубарякова. Женщина отметила, что дети, скатываясь с высокой горки, упираются в снежный нанос и могут сильно ушибиться.- Дети врезаются в преграду. Неужели нельзя с этим что-то сделать, - посетовала уфимка.Впрочем, далеко не все комментаторы разделили недовольство горожанки. Многие справедливо отметили, что, если бы не снежный нанос, дети бы откатывались гораздо дальше или вовсе врезались в ледяной забор. Другие местные жители отметили, что нынешний ледовый городок превзошел все их ожидания.- В этом году ледяной городок на Мубарякова - отличный! Куча горок под любой возраст! И аллея вся в фигурках! В кое-то веки хочется сказать спасибо Кировскому району и всем, кто там трудится! – написала уфимка Ольга Вафина