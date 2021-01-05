Изрядно заставила поволноваться своих родственников жительница деревни Альмухаметово Абзелиловского района. Женщина, страдающая психическим расстройством, умудрилась дважды потеряться за новогодние праздники, но, к счастью, все закончилось хорошо.Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС, первый раз сообщение спасателям о потерявшейся сельчанке поступило днем 1 января. Тогда женщину заметили на дороге проезжающие автомобилисты – по их словам, она одиноко брела в сторону села Туяляс. К вечеру 3 января потерявшуюся сельчанку обнаружили в гостях у своих родственников, которых она решила навестить. А уже утром 4 января она снова исчезла, никого не предупредив о своем уходе – и родственники опять обратились за помощью к спасателям. И снова поиски окончились благополучно: утром 5 января «потеряшка» благополучно добралась до своего дома в деревне Альмухаметово.