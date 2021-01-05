Настоящее новогоднее чудо произошло в семье Мустафиных из Уфы. Неизвестный благотворитель пожертвовал 95 миллионов на лечение двухлетней Амиры Мустафиной, у которой врачи диагностировали смертельно опасное заболевание – спинально-мышечную атрофию (СМА). Таким образом сбор на 160 миллионов на приобретение препарата «Золгенсма», необходимого для спасения малышки, удалось закрыть. Родители до сих пор не могут поверить в случившее чудо и благодарят всех тех, кто помогал семье в трудную минуту, а главное – своего волшебника, чье имя, впрочем, остается в секрете.- Спустя долгие и тяжёлые 5 месяцев мы с радостью хотим всем сообщить что наш сбор закрыт. Это самый лучший новогодний подарок ценою в жизнь. Сколько пролито слез, сколько потрачено сил, сколько бессонных ночей , но мы шли к своей цели. Всем тем, кто был рядом и помогал, хотим выразить огромную благодарность от всего сердца. Не описать те чувства, которые мы сейчас испытываем! Хочется кричать об этом на весь мир, на всю планету! – написали супруги Мустафины в группе помощи Амире в соцсетях.