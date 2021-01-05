Спасатели рассказали о судьбе четырех туристов из Башкирии, которых разыскивали накануне в Челябинской области. Напомним, туристическая группа еще 26 декабря 2020 года приехала из Уфы в поселок Сибирка, чтобы отправиться в многодневный поход по национальному парку Зюраткуль. 62-летнему мужчине и трем женщинам от 50 до 57 лет предстояло пройти более 100 километров на лыжах. Все они были тщательно экипированы и проинструктированы, да и выйти к точке назначения должны были примерно 4-5 января, в зависимости от погодных условий. Впрочем, родственники одного из туристов начали паниковать уже 4 января, поскольку никакой связи с группой не было, поэтому они обратились за помощью к спасателям.- Областные спасатели, патрулируя территорию, обнаружили туристов в 8 км от посёлка Тюлюк, где они завершали намеченный маршрут. Все четверо участников тургруппы чувствуют себя хорошо, - отметили в пресс-службе МЧС Челябинской области.