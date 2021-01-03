В Уфе поймали девушку, которая под Новый год решилась на кражу цифрового пианино.О необычной краже в полицию сообщил директор одного из уфимских музыкальных магазинов. Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, в канун Нового года 23-летняя уфимка забралась вскрыла дверь магазина и украла дорогой музыкальный инструмент. Уже вскоре на улице ее поймали полицейские – любительница классической музыки была пьяна. Похищенный инструмент изъяли.Остается неизвестным, для чего девушка украла такой необычный предмет. Ранее уфимка уже была судима за небольшую кражу. На время разбирательства ее отпустили домой под подписку о невыезде.