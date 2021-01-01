В новогоднюю ночь в Башкирии родились 15 малышей, заявил глава республики Радий Хабиров. Об этом он написал в своих социальных сетях.По данным министерства здравоохранения республики после того, как Куранты отбили полночь, в регионе родились 6 мальчиков и 9 девочек. Первой в 2021 году на свет появилась девочка весом 3,5 кг и ростом 52 см. Малышка родилась в Республиканском перинатальном центре в 00:30.- Приняли малышку врачи нашего перинатального центра. Девочку с мамой после выписки ждут дома в селе Нижегородка Уфимского района, - поделился подробностями Радий Хабиров у себя в социальных сетях.В прошлом году в новогоднюю ночь в Башкирии родились 20 детей, среди которых 11 мальчиков и девять девочек.